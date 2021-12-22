В Польше выросло количество вакансий на рынке труда: ждут украинских работников

В стране все еще не хватает рабочей силы.

В течение 2021 года количество вакансий в Польше выросло на 68,5%: только в третьем квартале появилось более 132 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Более чем в два раза увеличилось общее количество вакансий, а также вновь созданных вакансий (8,3 тыс.) в промышленности. Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей отрасли: почти четверть (34,3 тыс.) Работники требуются в строительстве (22,5 тыс), торговле и ремонте автотранспортных средств (19,3 тыс.).

За год втрое увеличилось количество вакансий в гостиничной сфере и гастрономии: в семь раз больше создали новые рабочие места в этих отраслях. Значительно возросло количество рабочих мест в информационной и коммуникационных сферах: стало на 154,1% больше вакансий и на 244,1% новых рабочих мест.

Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансий). Также Польше требуются 34,4 тыс. промышленных рабочих: увеличение на 60% (по сравнению с прошлым годом).

Несмотря на большое количество вакансий, в Польше не хватает рабочей силы. Дефицит надеются восполнить за счет работников из Украины. По данным Фонда социального страхования, в Польше работает 918 тысяч украинцев. Впрочем, это количество может возрасти и достичь 1 млн. Ведь 300 тыс. украинцев имеют временный вид на жительство.

"Этой осенью в Польше остро почувствовали нехватку работников. Украинцы частично восполнили рабочие места, но Польша и дальше требует рабочей силы из Украины. Развитие польской экономики невозможно без украинских работников. Поэтому с нового года польское правительство упрощает легализацию проживания и трудоустройства для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов в Польше", — сообщил генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Как сообщалось, в этом году более миллиона 160 тысяч украинцев уехали на заработки за границу. Это на 11% больше, чем два года назад. Но только 9% опрошенных внешних трудовых мигрантов хотят уехать из Украины навсегда. В частности, неофициально украинцев работает за границей примерно 42%, в 2019 году таких было 30%.

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