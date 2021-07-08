В Польше живет почти 1,3 млн украинских заробитчан: чем привлекает иностранцев эта страна

В Польше живет почти 1,3 млн украинских заробитчан: чем привлекает иностранцев эта страна

В Польше увеличилось тех, кто впервые приехал на работу в страну.

В Польше увеличилось работников, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

Об этом пишет "Европейская правда".

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По предварительным подсчетам Главного статистического управления Польши, перед пандемией COVID-19 в Польше находилось около 1,3 млн украинцев. В первые недели пандемии определенное количество граждан поехали домой, но в течение следующих месяцев количество украинских заробитчан в соседней Польше вернулось к "передковидному" состоянию.

Так, во время совместного исследования агентства EWL и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, оказалось, что иностранцы несмотря на пандемию охотно приезжают в Польшу, чтобы заработать. Тех, кто впервые приехал в страну на работу стало больше аж на 15 процентных пунктов.

Указывается, что наибольший рост количества работников в Польше произошло в группе 18-25 лет. Авторы исследования отмечают, что это свидетельствует о том, что Польша традиционно неизменным направлением для украинцев, которых привлекает страна для избрания места работы.

"Кстати, почти 38% опрошенных планировали выехать на заработки в Польшу еще до начала эпидемии SARS-CoV-2", — пишут авторы исследования.

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Главным фактором миграции является экономический фактор, ведь более половины иностранцев приехали в Польшу во время пандемии из-за высоких зарплат по сравнению с их родиной. Почти каждый третий респондент побудила уехать плохая политическая и экономическая ситуация в его стране, а каждый четвертый указал как главный фактор выезда в Польшу отсутствие возможности трудоустройства дома и высокий уровень жизни в Польше.

Напомним, по данным опроса одного из поисковых сайтов, 9 из 10 владельцев бизнеса в Польше не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию. А большинство — обеспечили рабочих средствами личной защиты и организуют работу с соблюдением всех карантинных норм и правил.

Ранее сообщалось, в Польше в целом более 483 тысяч иностранцев сейчас имеют вида на жительство. Всего — более 265 тысяч — украинцы, которые только за последние три месяца получили более 20 000 временных видов на жительство в соседней стране.

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