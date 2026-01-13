В правительстве готовят новые правила "Национального кэшбека": что изменится

Национальный кэшбек могут повысить для конкурирующих с импортом товаров.

Реклама

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть условия программы «Национальный кэшбек», которая предусматривает возврат 10% стоимости при покупке товаров украинского производства.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, правительство рассматривает возможность корректировки процента кэшбэка в зависимости от уровня конкуренции со стороны импортной продукции. В частности, для отдельных категорий украинских товаров, которые больше всего страдают от импорта, компенсацию могут увеличить.

Реклама

В качестве примера министр привел обращение производителей молочной продукции, которые предложили повысить кэшбек на твердые сыры — сегмент, где давление импорта наиболее ощутимо. В то же время для других товарных позиций, где конкуренция с импортом не является критической, уровень кэшбека может быть уменьшен или полностью отменен.

«Такой подход может стать дополнительным инструментом в борьбе за украинского потребителя и усилить позиции отечественных производителей», — отметил Соболев.

В Министерстве подчеркивают, что программа уже дала ощутимый эффект. Доля украинских товаров в среднем потребительском чеке выросла с 65% на момент запуска до 75%.

В настоящее время участниками программы являются 8,2 млн украинцев, в ней представлено около 400 тысяч товаров украинского производства от почти 2 тысяч производителей.

Реклама

Напомним, ранее речь шла о том, что деньги с карты «Национальный кэшбек», оформленной через «Действие» следует использовать до 30 июня 2026 года.