В правительстве объяснили, приведет ли "учительская тысяча" к уменьшению доплаты к минимальному окладу

"Учительская тысяча" не отразится на дотации к минимальной заработной плате.

С 1 января 2025 года украинские учителя начали получать "учительскую тысячу" — доплату в размере 1300 грн (1000 грн после налогообложения), а с сентября она вырастет до 2600 грн (2000 грн после налогообложения).

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Однако важно отметить, что эта выплата не повлияет на дотацию до минимальной заработной платы, которую педагогические работники получают в случае низкого заработка.

Согласно постановлению Кабмина № 1515, доплата за работу в неблагоприятных условиях труда не учитывается при исчислении размера заработной платы для обеспечения ее минимального уровня. Если зарплата учителя ниже минимальной (8000 грн на февраль 2025 года), работодатель осуществляет доплату до этого уровня, а "учительская тысяча" начисляется дополнительно.

Следовательно, эту доплату начисляют сверх минимальной заработной платы, как указано в письме МОН от 31 декабря 2024 года.

Например, если учитель без категории и опыта работы, который получает минимальную надбавку за престижность (5%) и не выполняет дополнительных обязанностей, за которые предусмотрены доплаты (например, классное руководство, проверка работ, заведование кабинетом или работа в инклюзивном классе), при нагрузке 18 часов в неделю его месячная зарплата будет составлять 7269,57 грн. В таком случае педагогу должны доплатить до минимальной зарплаты 730,43 грн.

С 1 января 2025 года предусмотрена доплата за неблагоприятные условия труда в размере 1300 грн. В результате заработная плата составит 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).

Ранее мы сообщали, как изменились зарплаты педагогов за три года.

Читайте также: