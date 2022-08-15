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В Кабмине отчитались, насколько готовы к самому сложному отопительному сезону

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В Кабмине отчитались, насколько готовы к самому сложному отопительному сезону

Фото: УНИАН

Глава Минразвития уверяет, что Украина на 70% готова отопительному сезону 2022/2023.

Старт отопительного сезона в Украине намечен на 15 октября.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, эта дата ориентировочная, ведь все будет зависеть от погодных условий. Министр уверяет, что Украина на 70% готова к новому отопительному сезону.

"Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ. Все идет по плану там, где это возможно, в не пострадавших громадах. У пострадавших начаты работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго, центрального теплоснабжения", – сказал он.

Чернышев добавил, что сейчас Украина накапливает природный газ, чтобы уверенно проходить самый сложный в истории отопительный сезон.

Ранее эксперт по вопросам энергетики объяснил, хватит ли Украине газа на зиму.

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