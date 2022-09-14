В правительстве озвучили, каким будет дефицит бюджета-2023, и рассказали, как планируют его покрывать

Кабинет Министров планирует покрывать этот дефицит за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Об этом во время пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы говорим о трех источниках этого дополнительного финансирования дефицита бюджета от наших партнеров. Евросоюз мы просим о макрофинансе в размере 12 млрд долларов, то есть миллиард ежемесячно. МВФ, который должен был бы нам предоставить также 12 млрд на следующий год. И Соединенные Штаты по 1,5 млрд долларов ежемесячно. В целом это 3,5 миллиарда ежемесячно, которые полностью перекроют дефицит бюджета", — заявил глава правительства.

Он также добавил, что кроме иностранных партнеров, финансировать дефицит планируют также и с помощью военных облигаций.

Напомним, 13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

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