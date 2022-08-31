В правительстве передумали: Рада не будет голосовать за введение валютного сбора на импорт – депутат

Соответствующий законопроект не будут вноситься на голосование в Верховную Раду.
Кабинет Министров Украины отменил введение налога на покупку валюты при импортных операциях в размере 10%.
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что соответствующий законопроект не будет внесен на голосование в Верховную Раду.
По его информации, правительство отказалось от уже согласованного законопроекта из-за значительного публичного давления и сопротивления бизнеса.
"Благодарю ассоциации, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию", — написал он.
Напомним, в Украине планировалось ввести налог в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг.
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