В правительстве передумали: Рада не будет голосовать за введение валютного сбора на импорт – депутат

Соответствующий законопроект не будут вноситься на голосование в Верховную Раду.

Кабинет Министров Украины отменил введение налога на покупку валюты при импортных операциях в размере 10%.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что соответствующий законопроект не будет внесен на голосование в Верховную Раду.

По его информации, правительство отказалось от уже согласованного законопроекта из-за значительного публичного давления и сопротивления бизнеса.

"Благодарю ассоциации, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию", — написал он.

Напомним, в Украине планировалось ввести налог в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг.

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