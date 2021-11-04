В правительстве прогнозируют сложную зиму для украинцев, но тарифы обещают не повышать

В правительстве прогнозируют сложную зиму для украинцев, но тарифы обещают не повышать

Газа в хранилищах достаточно.

В Украине тарифы не будут расти, но зима будет сложной.

Об этом предостерегают в Кабинете министров, рассказали в ТСН.Ранок 4 ноября.

В мире газ и уголь устанавливают ценовые рекорды, а в некоторых странах уже возникали перебои с электроэнергией. В Украине, говорит премьер-министр, форс-мажоров пока нет. Газа в хранилищах также достаточно для прохождения сезона.

"Атомная энергетика этой зимой станет гарантом бесперебойного прохождения отопительного сезона. В то же время для балансировки системы правительство координирует усилия по закупке угольной шкурки, увеличению собственной добычи. Координация всех ведомств происходит в ежедневном режиме", — заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Впрочем, в правительстве готовятся к разным возможным сценариям. Украинцев же просят экономить свет и тепло, а также вовремя рассчитываться за коммунуслуги.

Государство же, говорят, будет со своей стороны заботиться, чтобы не было перебоев со светом и отоплением. Большую ставку будут делать на атомную энергетику, которая дает значительные мощности и самая дешевая.

Как сообщалось, 2 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект №2553, предусматривающий учет газа в энергетических единицах — в кВт-ч. То есть теперь украинцы будут платить за газ исходя из его качества, а не за полученный объем. Теперь в платежках украинцев будет указано сколько м.куб. потреблено и сколько кВт-ч потреблено.

Читайте также:

В Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес : кто может получить помощь

: кто может получить помощь Пенсионный фонд начал финансирование выплат украинцам за месяц: как идет процесс

украинцам за месяц: как идет процесс Бюджет-2022 : чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку