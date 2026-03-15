В правительстве рассказали, сколько средств направят на защиту критической инфраструктуры

Реализация соответствующих работ должна начаться в ближайшие дни.

Игорь Бережанский
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Кабинет министров планирует направить более 11 млрд гривен на усиление защиты 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях Украины.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

По ее словам, по результатам заседания Координационного центра, которое состоялось в Чернигове, была определена первоочередная потребность в финансировании для девяти областей и Киевской области.

Речь идет об усилении защиты энергетических и других стратегически важных объектов, в частности, в прифронтовых Черниговской и Сумской областях.

«Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты», — сообщила Свириденко.

Она также отметила, что параллельно правительство работает над мерами поддержки частного сектора. В частности, разрабатывается программа доступного кредитования для повышения энергонезависимости бизнеса.

Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса. Нарабатываем программу доступного кредитования для бизнеса на энергонезависимость с фиксированной ставкой 7% годовых на весь срок договора», — подчеркнула премьер.

Свириденко добавила, что правительство также координирует работу с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования для восстановления и усиления украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что украинские инженерные группы обследовали несколько комиссированных теплоэлектроцентралей в странах Евросоюза, чтобы найти оборудование для восстановления поврежденных энергообъектов.

Мы ранее информировали, что в Киеве и области после ночной массированной атаки РФ зафиксировали перебои с электроснабжением.

