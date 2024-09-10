В правительстве сообщили, когда в Украине будет проведена следующая индексация пенсий

В Украине следующую индексацию пенсий будут проведены в марте 2025-го — как это делали в 2023-м и 2024-м. В правительстве обещают найти для этого финансовый ресурс.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции 10 сентября.

По словам премьера, благодаря финансовой стойкости Украине сохранили все специальные выплаты, а пенсии и субсидии выплачиваются.

"Так будет продолжаться. Это большая работа, она проходит ежедневно. Все индексации были проведены в марте 2023, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года", — пообещал глава Кабмина.

Он отметил, что инфляция в стране остается умеренной – 5,4% в июле. Премьер подчеркнул, что экономика умеренно восстанавливается – 3,7% роста ВВП во втором квартале этого года.

Как сообщалось, в Украине будут по-новому считать пенсию. Система будет учитывать только два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые платила ежемесячно.

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