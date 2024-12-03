В правительстве сообщили, сколько украинцев подали заявки на получение "тысячи Зеленского"

По состоянию на 3 декабря украинцы с помощью "Дії" подали более четырех миллионов заявок на программу "Зимова єПідтримка". В стране спрос на этот вид помощи.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Обязательное условие получения "Зимова єПідтримка"— это пребывание в Украине. Таким образом мы поддерживаем тех, кто остается жить и работать в нашей стране. Во время подачи заявки через "Дія" каждый участник подтверждает факт пребывания в Украине. После этого государство проверяет правдивость информации по реестрам Государственной пограничной службы", — подчеркнул глава Кабмина.

Шмигаль напомнил, что полученную тысячу можно потратить на оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, приобрести лекарства, задонатить на ВСУ или внести другой благотворительный взнос. Впрочем, последнее будет доступно только на счета законно зарегистрированных благотворительных организаций.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как правильно передать "тысячу Зеленского" на ВСУ. Да, сделать это можно с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов.

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