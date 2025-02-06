В правительстве спрогнозировали цены на продукты на ближайшие месяцы: что ожидает украинцев

В Украине не ожидается повышение цен на продовольствие до сбора нового урожая.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

Высоцкий уточнил, что продукты, которые осенью подорожали, в частности яйца, сейчас подешевели. Кроме того, не наблюдается значительного роста цен на овощи для борщевого набора. По словам министра, к осеннему подорожанию привели засуха и уменьшение урожая, но эти факторы пока не влияют на цены.

Кроме того, цены на молочные продукты имели тенденцию к росту на международном уровне, но сейчас этот тренд изменился, и потребители начнут это замечать.

"На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение", — заявил Высоцкий.

Замминистра отметил, что цены остаются стабильными благодаря импорту товаров, который позволяет покрыть краткосрочный дефицит и способствует нормализации ситуации.

Высоцкий ожидает, что в зависимости от объемов нового урожая цены на некоторые товары могут снизиться.

"Если урожай будет большим, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4-5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей", - добавил замминистра.

Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что к новому урожайному сезону овощи в Украине подорожают минимум на 15%.

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