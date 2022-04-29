В правительстве заверили, что дефицит горючего ликвидируют в течение недели, но оно подорожает

В правительстве заверили, что дефицит горючего ликвидируют в течение недели, но оно подорожает

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмыгаль сообщили, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное его подорожание.

По словам Свириденко, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".

Об этом вице-премьер написала в Сети 29 апреля.

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В частности, она упомянула уничтоженный Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который являлся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.

"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов – это связано в первую очередь с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и несколько видов транспорта", – говорится в сообщении Свириденко.

"Сегодня правительство приняло изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС. Министерство экономики и Министерство энергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему", – сообщил премьер Шмыгаль.

Напомним, эксперты говорят, что дефицит горючего на розничном рынке и его обсуждение – искусственные. Их организовали трейдеры, чтобы сохранить гарантированную высокую прибыль.

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