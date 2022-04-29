Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В правительстве заверили, что дефицит горючего ликвидируют в течение недели, но оно подорожает

Дата публикации
Просмотры
725
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В правительстве заверили, что дефицит горючего ликвидируют в течение недели, но оно подорожает

УНИАН

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмыгаль сообщили, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное его подорожание.

По словам Свириденко, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".

Об этом вице-премьер написала в Сети 29 апреля.

В частности, она упомянула уничтоженный Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который являлся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.

"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов – это связано в первую очередь с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и несколько видов транспорта", – говорится в сообщении Свириденко.

"Сегодня правительство приняло изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС. Министерство экономики и Министерство энергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему", – сообщил премьер Шмыгаль. 

Напомним, эксперты говорят, что дефицит горючего на розничном рынке и его обсуждение – искусственные. Их организовали трейдеры, чтобы сохранить гарантированную высокую прибыль.

Кирилл Тимошенко провел брифинг по восстановлению освобожденных от российских оккупантов территорий

Кирилл Тимошенко провел брифинг по восстановлению освобожденных от российских оккупантов территорий

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация