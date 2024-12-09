В приложении "Дія" появилась карта банковских отделений, работающих при отключении света

Банковские отделения сети Power Banking, которые будут работать даже во время блэкаута, теперь можно найти в приложении "Дія" на карте Пунктов Несокрушимости.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В пресс-службе сообщили, что украинцы смогут быстро узнать банковские отделения, которые будут предоставлять услуги даже во время длительных отключений света и связи.

Для просмотра карт Пунктов Несокрушимости в разделе "Сервисы" — "Несокрушимость" можно найти, выбрав опцию "Банкинг". оффлайн-доступа.

Power Banking — это инициатива НБУ, которая объединяет сеть из 2 400 банковских отделений, способных работать в кризисных условиях, в частности во время длительных блэкаутов. Отделения обеспечены резервной энергией, связью, инкассацией и дополнительным персоналом, что составляет 55% всех банковских отделений Украины (за исключением неработающих, а также находящихся в оккупации или зоне боевых действий).

Напомним, 9 декабря, по всей территории Украины будут действовать графики отключения света. Однако в некоторых регионах изменили графики.

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