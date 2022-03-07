В приложении «Дія» уже можно подавать заявку на получение 6,5 тыс. грн.

В приложении «Дія» уже можно подавать заявку на получение 6,5 тыс. грн.

Получить деньги могут предприниматели и наемные работники из регионов, где ведутся боевые действия.

Украинцы уже начали подавать заявку на получение денежной помощи в размере 6,5 тыс. грн. в приложении «Дія».

Получить деньги могут предприниматели и наемные работники из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Киев.

Напомним, создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам, которые впоследствии будут расширены.

В Украине предпринимателей и предприятия частично освободили от уплаты налогов на время действия военного положения и еще минимум год после его завершения.

Об этом 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.