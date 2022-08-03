В приложении Monobank снова доступна покупка валюты: сколько долларов уже приобрели клиенты

В приложении Монобанка "Mono" снова доступна покупка валюты.

Об этом 3 августа сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и более и для пополнения действующих срочных депозитов до истечения срока которых остается 3 месяца и более. По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях "Универсалбанка" и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 000 грн).

Гороховский также отметил, что в случае ажиотажного спроса Monobank оставляет за собой право на прекращение продажи валюты. Но пока, по его словам, спрос слабенький.

"2,3 млн долл. за два часа. Ни о чем. С момента запуска вчера вечером 6500 клиентов купили валюты почти на 5 млн долл. В среднем 770 долларов на клиента", — написал соучредитель Monobank.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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