В приоритете – армия и безопасность: Кабмин уже работает над госбюджетом-2023

Кабинет министров приступил к работе над государственным бюджетом на 2023 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. В то же время Кабинет министров обещает сохранить выплаты по всем социальным программам.

В рамках государственного бюджета правительство планирует создать Фонд оперативного восстановления. Туда международные доноры смогут направлять средства, а также будет перечисляться прибыль ряда государственных предприятий.

Премьер подчеркнул, что макроэкономическая стабильность государства является одним из важнейших приоритетов государства. Кабмин прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей.

Ранее эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине.

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