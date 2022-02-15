В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой: сайт и приложение не работают

В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой: сайт и приложение не работают

В "ПриватБанке" отмечают, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

В работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жалуются, что сайт и приложение банка уже в течение нескольких часов не работают из-за технических проблем.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО говорят, что "ПриватБанк" подвергся массовой DdоS-атаке (нападение на компьютерную систему с целью сделать компьютерные ресурсы недоступными для пользователей – ред.).

Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторые совсем не могут войти в Приват24, в других не видно баланс и последние транзакции.

В то же время, по информации СНБО, "ПриватБанк" уверяет, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно онлайн-банкинга. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

Напомним, государственный "Ощадбанк" также потерпел от масштабного сбоя. Мобильный банкинг не работает, платежи не проходят. О проблемах в работе банка его пользователи сообщают в соцсетях.

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