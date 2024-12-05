В ПриватБанке прокомментировали слухи о раскрытии банковской тайны из-за программы кэшбека

В финучреждении заверили, что не будут раскрывать никаких данных клиентов, не касающихся непосредственно программы Кэшбэк.

В ПриватБанке заявили, что информация, что учреждение передает данные только в рамках программы "Национальный кэшбек", а они используются исключительно для расчета и начисления кэшбека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Хотим заверить, что наш Банк действует исключительно в пределах, определенных нормативно-правовыми актами, и передаваемые данные используются исключительно для расчета и начисления кэшбека", — говорится в заявлении.

Кроме того, в ПриватБанке заявили, что они заботятся о безопасности банковской тайны и персональных данных всех клиентов. В банке отмечают, что нанесенные действия действуют исключительно в рамках законодательства.

В то же время в банке отметили, что законодательство требует письменного разрешения на раскрытие банковской тайны от каждого пользователя перед открытием счета "Национальный кэшбек". Поэтому ПриватБанк передает информацию, которая касается исключительно расходов или возвратов товаров в магазинах, зарегистрированных в качестве продавцов украинских товаров.

Все ниши операции, по словам пресс-службы банка, не разглашаются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы не смогут отказаться от раскрытия банковской тайны, даже если закроют карточку "Национального кэшбека".

Кроме того, мы ранее информировали, что украинцы с помощью "Действия" подали более 4 млн заявок на программу "Зимняя поддержка".

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