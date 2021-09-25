В "ПриватБанке" сообщили о возможных перебоях в работе "Приват24": что случилось

В "ПриватБанке" сообщили о возможных перебоях в работе "Приват24": что случилось

Будет проводиться модернизация онлайн-банка.

В ночь против воскресенье, 26 сентября, украинцы могут столкнуться с проблемами в работе "Приват24" для бизнеса.

Об этом сообщил представитель финучреждения Олег Серга.

Также читайте ПриватБанк продает 90 тысяч безнадежных карточных кредитов

По его словам, ночью специалисты будут проводить технические работы.

"На выходные ночью "ПриватБанк" будет проводит технические работы по модернизации онлайн-банка "Приват24" для бизнеса". Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24" для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", — сказал он.

В "ПриватБанке" советуют клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.

Как сообщалось, в начале августа в Украине клиенты "ПриватБанка" массово жаловались на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдали наличные, но все равно происходило списание средств со счета.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку