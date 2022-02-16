В прошлом году рекордно выросли цены на квартиры: как подорожало жилье и какие области являются лидерами

Традиционно самые дорогие квартиры – в Киеве.
В прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. В среднем квартиры подорожали на 25–30%.
О том, как подорожало жилье в Украине и какие области лидируют по цене за квадратный метр, написал заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.
Как он отметил, рост цен на недвижимость начался еще в 2020 году: тогда квартиры подорожали на 10-15%, а в 2021-м цены установили рекорд со своими 30%.
Чиновник сообщил, что традиционно самая большая динамика цен зафиксирована в Киеве. В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19,5 тысяч гривен, а в конце года равнялась уже 23 тысячам гривен. Средняя цена составила 28 тысяч в январе и 35 тысяч в декабре.
В конце 2021 года лидерами стали:
- Киев: 28-35 тыс. грн/м2
- Львов: 24-28,5 тыс. грн/м2
- Одесса: 23-27 тыс. грн/м2
- Днепр: 23,5-28 тыс. грн/м2
- Харьков: 20,5-24,5 тыс. грн/м2
"Сейчас однокомнатная квартира в ЖК эконом-класса в столице обойдется от 1 миллиона гривен. В Одессе и Днепре такое жилье будет стоить 750-800 тысяч гривен, во Львове – от 800 тысяч, в Харькове – 600-650 тысяч гривен ", — написал Юрий Таций.
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