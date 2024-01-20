В работе Monobank произошел сбой: банк отразил мощную DDoS-атаку

В ночь на 20 января 2023 года приложение Monobank выдавало ошибку во время входа и совершения операций.

Операторы службы поддержки сообщали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание", — ответили в поддержке.

Позже стало известно, что на Monobank совершают мощную DDoS-атаку.

Через некоторый период DDoS-атаку на Monobank отбили. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский в сообщении в социальной сети.

Хакерские атаки в Украине 12 декабря

Напомним, что на monobank 12 декабря совершили мощную DDoS атаку.

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании также не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".

Позже стало известно, что у мобильного оператора Vodafone также не работает приложение, хотя ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ. При открытии окошка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".

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