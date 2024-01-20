В работе Monobank произошел сбой: банк отразил мощную DDoS-атаку

Специалисты банка справились с нападением.
В ночь на 20 января 2023 года приложение Monobank выдавало ошибку во время входа и совершения операций.
Операторы службы поддержки сообщали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.
"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание", — ответили в поддержке.
Позже стало известно, что на Monobank совершают мощную DDoS-атаку.
Через некоторый период DDoS-атаку на Monobank отбили. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский в сообщении в социальной сети.
Хакерские атаки в Украине 12 декабря
Напомним, что на monobank 12 декабря совершили мощную DDoS атаку.
В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании также не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".
Позже стало известно, что у мобильного оператора Vodafone также не работает приложение, хотя ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ. При открытии окошка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".
Читайте также:
- Украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением номера за один день: как это сделать
- Сбой в работе "Киевстара" – в Сумах не работает оповещения о тревоге
- Масштабный сбой в "Киевстаре" повлиял на работу "Приватбанка": какие услуги недоступны