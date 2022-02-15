В работе "Ощадбанка" произошел сбой: украинцы жалуются на проблемы с мобильным банкингом и проведением платежей

Кибератака длится уже несколько часов.
В работе государственного "Ощадбанка" произошел масштабный сбой. Мобильный банкинг не работает, платежи не проходят. О проблемах в работе банка его пользователи сообщают в соцсетях.
"Ощадбанк" информирует, что подвергся DDoS атаке. При этом отмечается, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме. В настоящее время наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи. Приносим извинения за возможные временные неудобства. Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы", — говорится в сообщении "Ощадбанка".
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщил, что кибератака также осуществляется на ПриватБанк, сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины.
"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — отметили в СНБО.
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