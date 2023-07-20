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В работе популярного в Украине банковского приложения произошел масштабный сбой: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В работе популярного в Украине банковского приложения произошел масштабный сбой: что известно

Применение "Монобанка" / Фото: ТСН.ua

Специалисты уже работают над устранением проблемы.

В четверг, 20 июля, в работе популярного банковского приложения Мonobank произошел масштабный сбой. Там невозможно осуществить никаких платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Мonobank.

Специалисты уже работают над устранением проблемы. Там подчеркивают, что устанавливают причины сбоя.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов", — говорится в сообщении Службы поддержки банка.

Основатель Мonobank Олег Гороховский тоже отреагировал на проблему и подчеркнул, что специалисты уже работают над возобновлением работы банковского приложения.

"Я очень извиняюсь перед всеми кого мы подводим. За сегодня проценты по кредитам удержаны не будут. Еще раз извиняюсь", — написал он.

Напомним, в октябре 2022 года в работе популярного платежного приложения Monobank также происходил масштабный сбой.

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Дата публикации
Просмотры
814
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