В Раде анонсировали отсрочку штрафов для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов

Закон должен вступить в силу 1 января.

В Украине введение штрафов для ФЛП за неприменение кассовых аппаратов может быть отсрочено до 1 февраля 2022 года.

Соответствующие изменения в законодательство предлагает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, заявил он в эфире у одного из телеканалов.

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"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", – сказал он.

Отметим, что с 1 января 2022 года ФЛП 2-4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты – приложение, которое можно установить на смартфон или планшет. Это требование должно было заработать еще в 2021 году, однако из-за кризиса в связи с пандемией его введение перенесли на год.

Напомним, в результате увеличения размера минимальной зарплаты в Украине предпринимателям придется платить большую сумму единого социального взноса.

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