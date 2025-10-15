В Раде готовят "налог на OLX": что предусматривает законопроект

Деньги

Реклама

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов и таможенной политики поддержал во вторник проект закона №14025, вводящий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В народе документ уже окрестили как "налог на OLX".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие решения в комитете проголосовали 15 членов, 4 воздержались — среди воздержавшихся указано и автора сообщения о голосовании.

Реклама

Министерство финансов рассчитывает, что внедрение механизма позволит дополнительно мобилизовать около 14 млрд. грн. в год; эти поступления уже предусмотрены в проекте государственного бюджета-2026. Окончательное включение закона в бюджет и последующее голосование планируется рассматривать в парламенте на пленарных заседаниях 21-24 октября.

Основные изменения, внесенные комитетом

В решение комитета внесены две ключевые правки:

налоговая льгота (сумма, не подлежащая налогообложению) будет не в размере 36 тыс. грн, как предложено ранее, а эквивалентной сумме до 2 000 евро;

закон вступит в силу только после присоединения Государственной налоговой службы к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Резонанс и оговорка

Нардеп Железняк уточнил, что не собирается голосовать за такую версию документа, пока парламент не примет декриминализацию статьи 301 Уголовного кодекса (относительно взрослого контента). По его словам, без этой декриминализации автоматический обмен данными создает риски для конфиденциальности и может стать "подарком правоохранителям" в виде перечня лиц, публикующих соответствующий контент.