В Раде настаивают на скорейшем принятии законопроекта о достройке Хмельницкой АЭС

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

«Сами атомные станции враг не трогает. Потому что это будет красная линия, которую если пересечь, то будет другое отношение у международных игроков. И я считаю что да, нужно достраивать и тем более мы же начинаем не с чистого сейчас листа», — сказала она.

Гриб добавила, что законопроект по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС уже был внесен в Раду и одобрен профильным комитетом по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

"Почему его не выносят в зал, я сейчас не понимаю. Законодательных преград на сегодняшний день не существует. Можно выносить его, ставить в повестку дня и голосовать», — подчеркнула она.

Ранее народный депутат Евгений Пивоваров заявлял, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС даст Украине 2,2 ГВт самой дешевой электроэнергии.