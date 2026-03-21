В Раде предлагают поднять пенсии до реального прожиточного минимума: откуда планируют взять средства
Депутаты требуют повысить минимальную пенсию по возрасту из заниженных 2595 гривен до реального прожиточного минимума – почти 7500 гривен.
Группа народных депутатов выступила с жестким требованием к правительству срочно пересмотреть размер минимальных социальных выплат, которые не позволяют украинским пенсионерам обеспечивать даже базовые потребности в продуктах и лекарствах.
Соответствующий проект постановления №15059 о повышении размера минимальной пенсии по возрасту уже официально зарегистрирован на портале Верховной Рады Украины.
Искусственное занижение и нарушение Конституции
В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что заложенная в госбюджете на 2026 год сумма в 2595 гривен искусственно занижена. Это прямо нарушает статью 22 Конституции Украины и закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц значительно выше и продолжает расти. По официальной методологии ожидается, что фактический размер этого показателя будет составлять:
во втором квартале 2026 года - 7241 грн;
в третьем квартале 2026 года - 7318 грн;
в четвертом квартале 2026 года - 7590 грн.
Из-за занижения базового показателя автоматически уменьшаются все остальные пенсионные выплаты и надбавки, оставляя пожилых и лиц с инвалидностью за пределами выживания в условиях постоянного роста цен и коммунальных тарифов.
Откуда возьмут деньги
Чтобы исправить социальную несправедливость, парламентарии рекомендуют Кабмину безотлагательно подать на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет.
Финансировать повышенные пенсии предлагают из нескольких источников:
тотальное сокращение первоочередных расходов государственного бюджета;
привлечение средств от иностранных партнеров;
жесткая борьба с сокрытием налогов, теневым сектором экономики и выводом капиталов в оффшоры.
Напомним, украинское законодательство предусматривает ряд доплат и надбавок, которые могут значительно увеличить общие суммы пенсионных выплат граждан. В частности, в 2026 г. несколько гарантированных надбавок выросли за счет повышения прожиточного минимума.