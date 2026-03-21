В Раде предлагают поднять пенсии до реального прожиточного минимума: откуда планируют взять средства

Минимальную пенсию могут повысить почти втрое

Группа народных депутатов выступила с жестким требованием к правительству срочно пересмотреть размер минимальных социальных выплат, которые не позволяют украинским пенсионерам обеспечивать даже базовые потребности в продуктах и лекарствах.

Соответствующий проект постановления №15059 о повышении размера минимальной пенсии по возрасту уже официально зарегистрирован на портале Верховной Рады Украины.

Искусственное занижение и нарушение Конституции

В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что заложенная в госбюджете на 2026 год сумма в 2595 гривен искусственно занижена. Это прямо нарушает статью 22 Конституции Украины и закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц значительно выше и продолжает расти. По официальной методологии ожидается, что фактический размер этого показателя будет составлять:

во втором квартале 2026 года - 7241 грн;

в третьем квартале 2026 года - 7318 грн;

в четвертом квартале 2026 года - 7590 грн.

Из-за занижения базового показателя автоматически уменьшаются все остальные пенсионные выплаты и надбавки, оставляя пожилых и лиц с инвалидностью за пределами выживания в условиях постоянного роста цен и коммунальных тарифов.

Откуда возьмут деньги

Чтобы исправить социальную несправедливость, парламентарии рекомендуют Кабмину безотлагательно подать на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет.

Финансировать повышенные пенсии предлагают из нескольких источников:

тотальное сокращение первоочередных расходов государственного бюджета;

привлечение средств от иностранных партнеров;

жесткая борьба с сокрытием налогов, теневым сектором экономики и выводом капиталов в оффшоры.

Напомним, украинское законодательство предусматривает ряд доплат и надбавок, которые могут значительно увеличить общие суммы пенсионных выплат граждан. В частности, в 2026 г. несколько гарантированных надбавок выросли за счет повышения прожиточного минимума.