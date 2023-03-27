В Раде предлагают страховать экспорт агропродукции во время войны: детали проекта

В Верховной Раде Украины предлагается внедрить временные механизмы страхования экспорта аграрной продукции во время действия военного положения.

Соответствующий законопроект №9146 уже зарегистрирован на сайте парламента. Инициаторами выступили народные депутаты Александр Гайду, Сергей Лабазюк, Марина Никитина, Валерий Стернийчук и члены других фракций.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину конъюнктура экспортно-рынка существенно изменилась: категория черных металлов заняла второе место и отдала лидерство зерновым. Агропродукция является главным экспортным источником поступления валюты для Украины, а мировая потребность в отечественной продукции существенно усиливает поддержку любых украинских инициатив в рамках мировой продовольственной безопасности.

Народные депутаты, в частности, предлагают страхование от логистических рисков, вызванных войной в форме компенсации до 85% штрафа (пени), вызванных просрочкой снабжения.

"Закон Украины "о финмеханизмах стимулирования экспорта" до сих пор не имел никаких "военных корректировок". Согласно ему - большинство УКТ ВЭД агропродукции запрещено к страхованию... также из-за военного сбоя логистики иностранные покупатели часто выставляют штрафы (пеню) за просрочку поставки. Эти суммы ложатся на плечи производителей. Мы все поддерживаем, что ЭКА должна страховать товары с высокой добавленной стоимостью, но есть реалии... поэтому возникла необходимость во введении временных механизмов, на период действия военного положения. Поэтому предлагаем разрешить применение механизмов ЭКА к пшенице, сое, маслу (кстати, продукт переработки), жмыху и тому подобное", — объясняет на своей странице в Facebook народный депутат и член Аграрного комитета Сергей Лабазюк.

Этот законопроект позволит усилить гарантии экономической деятельности основной экспортной отрасли Украины и положительно повлияет как на краткосрочные, так и на долгосрочные финансовые операции в отрасли, говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятие проекта закона не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджета. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме страхования инвестиций будет осуществляться в пределах уставного капитала ЭКА согласно законодательству, а также через перестрахование инвестиций в иностранных страховых компаниях.

Читайте также: