В Раде предлагают в десять раз увеличить пособие при рождении ребенка: известна сумма

Нардепы назвали низкий уровень помощи при рождении ребенка одной из главных причин сокращения рождаемости в Украине.
Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №11072, которым предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка с 41 тыс. 280 грн до более 384 тыс. грн.
Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста".
"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. В целом за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины вследствие вооруженной агрессии страны-террориста России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы проекта предлагают привязать расчет пособия при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума, установленного на период появления ребенка на свет.
Сумма пособия при рождении ребенка – что предлагают нардепы
Если документ будет принят, то в случае рождения первого ребенка государство должно оказывать пособие в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума. На март это 384,5 тыс. грн.
При рождении второго ребенка сумму пособия предлагают установить в размере, кратном 100 прожиточным минимумам – 256,3 тыс. грн.
На третьего и каждого следующего ребенка предлагаемая помощь предусмотрена в размере, кратном 50 прожиточным минимумам – по 128,2 тыс. грн.
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Единоразовая выплата на ребенка
Согласно проекту закона, единоразовый размер выплат должен быть равен 20 размерам прожиточного минимума – на сегодня это 51,3 тыс. грн.
В дальнейшем выплаты должны производиться в течение трех лет.
Отметим, что с начала 2024 года прожиточный минимум составляет:
- 3 023 грн – для трудоспособных лиц;
- 2 563 грн – для детей до шести лет;
- 3 196 грн – для детей от шести до 18 лет;
- 2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.
К слову, в марте украинцам перечислят страховые выплаты. В частности, речь идет о государственной помощи, которая выплачивается на основании несчастных случаев, произошедших на производствах.
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