В Раде предлагают в десять раз увеличить пособие при рождении ребенка: известна сумма

Нардепы назвали низкий уровень помощи при рождении ребенка одной из главных причин сокращения рождаемости в Украине.

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №11072, которым предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка с 41 тыс. 280 грн до более 384 тыс. грн.

Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста".

"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. В целом за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины вследствие вооруженной агрессии страны-террориста России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта предлагают привязать расчет пособия при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума, установленного на период появления ребенка на свет.

Сумма пособия при рождении ребенка – что предлагают нардепы

Если документ будет принят, то в случае рождения первого ребенка государство должно оказывать пособие в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума. На март это 384,5 тыс. грн.

При рождении второго ребенка сумму пособия предлагают установить в размере, кратном 100 прожиточным минимумам – 256,3 тыс. грн.

На третьего и каждого следующего ребенка предлагаемая помощь предусмотрена в размере, кратном 50 прожиточным минимумам – по 128,2 тыс. грн.

Читайте главные новости дня:

Единоразовая выплата на ребенка

Согласно проекту закона, единоразовый размер выплат должен быть равен 20 размерам прожиточного минимума – на сегодня это 51,3 тыс. грн.

В дальнейшем выплаты должны производиться в течение трех лет.

Отметим, что с начала 2024 года прожиточный минимум составляет:

3 023 грн – для трудоспособных лиц;

2 563 грн – для детей до шести лет;

3 196 грн – для детей от шести до 18 лет;

2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

К слову, в марте украинцам перечислят страховые выплаты. В частности, речь идет о государственной помощи, которая выплачивается на основании несчастных случаев, произошедших на производствах.

Читайте также: