В Раде зарегистрирован законопроект об отмене льгот на ввоз автомобилей в Украину

Законопроектом предлагается возобновить налогообложение для ввозимых гражданами транспортных средств.
В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по пересмотру отдельных льгот по налогообложению", содержащий отмену льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.
Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
"Законопроектом предлагается возобновить налогообложение для ввозимых гражданами транспортных средств", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиумкласса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.
Кроме того, законопроектом отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.
"По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины", — говорится в документе.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Верховная Рада приняла ряд законов, предоставивших налоговые льготы гражданам и бизнесу, в частности, по ввозу импортных автомобилей в страну.
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