В Раду внесли законопроект, предусматривающий существенное повышение акцизов на горючее и алкоголь

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий существенное повышение акцизов на горючее.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, Кабмин внес в Совет законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".

Документ предлагает следующие ставки акцизного налога:

бензин – 359 евро за тысячу литров;

дизель – 330 евро за тысячу литров;

газ – 277 евро за тысячу литров.

В то же время установлен график ежегодного увеличения таких ставок в течение четырех лет – с 1 июля 2024 года до 31 декабря 2027 года.

В настоящее время акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

Акциз на алкоголь

Также Кабмин предлагает определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

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Предусматривается увеличение для промежуточных продуктов размера ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть на уровне размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина ароматизированные игристые.

Предусмотрено также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет".

"Такая цена рассчитана из суммы общей стоимости всех сигарет с учетом всех налогов, реализуемых производителями на таможенной территории Украины и ввезенных импортерами на таможенную территорию Украины", — отметил Мельничук.

Раньше мы писали, будет ли дефицит горючего и взлет цен на него из-за проблем с электричеством.

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