В рамках "Большой стройки" уже идет работа по 2 проектах платных дорог - Кирилл Тимошенко

Помимо восстановления действующей дорожной инфраструктуры в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", реализуются также проекты с привлечением частного капитала. Два таких проекта по строительству платных дорог уже разрабатываются в Украине.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил в интервью агентству "Интерфакс Украина".

"На данный момент существует 2 пилотных проекта: "Краковец-Броды-Ровно" и "Стрый-Мукачево". На них готовится документация. Работаем с инвесторами. Почему они? Хочу напомнить, если мы запускаем платные дороги, то они должны стать альтернативой бесплатным дорогам. Участок трассы от Краковца до Дубно, по которой пролегает путь из Киева во Львов, неплохой, но однополосный. Именно поэтому инвесторы заинтересованы, чтобы там построить участок платной дороги", - объяснил Тимошенко.

В Украине активными темпами продолжается также обновление существующих транспортных магистралей. "Наша задача – за 2 года доделать все общенациональные трассы. В прошлом году было обновлено 4,5 тыс. км дорог "Укравтодора", в этом году будет столько же", - заявил замглавы ОП.

Кроме восстановления и строительства дорог, "Большая стройка" распространяется также на другие виды инфраструктуры. В частности, программа включает массовую реконструкцию и строительство школ, детских садиков, спортивных объектов и медицинских учреждений.

В этом году в "Большую стройку" был включен дополнительный проект "Большая реставрация" по восстановлению объектов культурного и исторического наследия. Идут работы по созданию скоростной железнодорожной сети "City Express" в Киеве.

"Программа "Большая стройка" расширилась. Сейчас в нее добавлены региональные аэропорты в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно, Черновцах, других городах. В этом году начинается строительство взлетно-посадочных полос", - добавил Тимошенко.

Одновременно с ремонтом дорог проходит также массовое восстановление и строительство мостов, чего не было в предыдущие годы. В частности, ко Дню независимости, по словам замглавы ОП, должно быть открыто движение по вантовому Запорожскому мосту и появится самая длинная трасса М-30 Стрый – Изварино. Ее протяженность составляет 1 400 км.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко заявил, что наиболее эффективным средством для привлечения инвестиций в экономику Украины является развитие инфраструктуры.

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