В рамках «Большой стройки» в Черкасской области начинается ремонт 85 км трассы Киев-Одесса

В течение следующих двух лет в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» планируется провести капитальный ремонт 3 участков трассы М-06 Киев-Одесса в Черкасской области общей протяженностью 85 км.

Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

«Мы наконец-то прошли все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления маршрута Киев — Одесса в рамках президентской программы «Большая стройка». Напомним, что в прошлом году завершили работы на 25 км дороги в Киевской и Черкасской областях», — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он пояснил, что капитальный ремонт будет профинансирован за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в рамках проекта «Украина – дорожные коридоры»/Европейские дороги Украины III.

Соглашением ЕБРР и ЕИБ предусматривается обновление около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

«Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через 2 года», — добавил Кубраков.

Тендерные процедуры будут проводиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP). Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года, отметили в Мининфраструктуре.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что до конца 2024 года инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа «Большая стройка» возобновит 24 тысячи километров автодорог. Ремонтом будут охвачены как трассы государственного значения, так и местные дороги.