В Rheinmetall прокомментировали российские угрозы заводам в Украине

Компания активно строит мощности на территории Украины.
Компания Rheinmetall хорошо защищает свое производство оружия в Украине, поэтому они уже привыкли к постоянным угрозам со стороны России по нанесению ударов.
Об этом сообщает Голос Америки.
Издание сообщает, что в Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны представителей российских властей и что их мощности в Украине хорошо защищены.
В июле 2024 года компания Rheinmetall заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.
Напомним, ранее сообщалось, что в Rheinmetall рассказали о своих заводах в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий гигант Rheinmetall назвал свою успешную технику в Украине.
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