В Rheinmetall прокомментировали российские угрозы заводам в Украине

Компания Rheinmetall хорошо защищает свое производство оружия в Украине, поэтому они уже привыкли к постоянным угрозам со стороны России по нанесению ударов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Издание сообщает, что в Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны представителей российских властей и что их мощности в Украине хорошо защищены.

В июле 2024 года компания Rheinmetall заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Rheinmetall рассказали о своих заводах в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий гигант Rheinmetall назвал свою успешную технику в Украине.

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