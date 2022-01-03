В России допускают, что газопровод "Северный поток-2" могут не сертифицировать

В России допускают, что газопровод "Северный поток-2" могут не сертифицировать

Причина – вероятные меры США.

Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться к лету в лучшем случае, а в худшем – газопровод могут не сертифицировать.

Такое мнение высказал замглавы российского МИД Александр Панкин, пишут росСМИ.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то, чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2", — Ред.). А делать это рассмотрение в первой, второй условной инстанции, растянув его на много месяцев... Да, это может и до лета продлиться", — сказал Панкин.

По его словам, произойти это может из-за новых возможных мер Соединенных Штатов Америки. Их он назвал "американской кувалдой".

"Почему бы не представить, что американцы скажут немцам — ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть происки могут быть на каждом шагу",- заявил представитель МИДа России.

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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