В России из-за ситуации на украинской границе обвалился фондовый рынок

В России из-за ситуации на украинской границе обвалился фондовый рынок

Стоимость рубля также упала до рекордной отметки в 78 рублей.

Российский фондовый рынок усилил темпы падения в понедельник, 24 января, на фоне обострения ситуации безопасности на границах РФ и Украины.

В частности, индекс Мосбиржи снижается к моменту публикации статьи на 4,71 РТС – то есть 6%.

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Лидерами падения стоимости акций являются российский ВТБ (5,3%), Сбербанк (5,29%), Газпром (5,89%) и Яндекс (3,3%).

Стоимость рубля тоже снижается. Впервые с апреля 2021 года доллар пересек отметку в 78 рублей за единицу, за евро дают 88,5 рублей.

Напомним, Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. Так, спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

Кроме того, в Кремле пригрозили США "самыми серьезными последствиями" в случае невыполнения их так называемых "гарантий безопасности".

В результате, в США думают над отключением России от всемирной платежной системы SWIFT. Так, по словам американских чиновников, Вашингтон ищет способы нанести серьезные проблемы российской экономике, если она вторгнется в Украину.

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