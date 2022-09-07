"В России на высоком уровне давно не говорят правды": Зеленский — о заявлениях Путина по поводу "зернового коридора"

Украинское продовольствие было экспортировано на три континента. В Африку, в Азию и в Европу.

Об этом 7 сентября в традиционном обращении к украинским сказал президент Зеленский.

"Если подробно, то 54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть из этого объема, кстати, опять-таки направляется затем в азиатские и африканские страны. Сегодня в России прозвучала очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что до конца этого месяца из наших морских портов может быть экспортирован объем не менее 3 миллионов тонн агропродукции.

"И значительная часть – именно для самых бедных и нуждающихся стран. В частности, доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непрост: сначала морем, потом грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода. Возможно, Россию это не устраивает, и она не хочет этого замечать. Однако миру именно это нужно. Нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что в отличие от России Украина не делает расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и кто якобы не заслуживает, тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает.

"Мы поддерживаем всех людей, все страны. И те, которые нам помогают, и те, которые пока воздерживаются от помощи. И те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны. Еще раз подчеркиваю: Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности", — сказал украинский лидер.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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