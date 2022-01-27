В России падают рубль и акции компаний

Индекс Мосбиржи теряет 1,81%

Рынок акций РФ открылся умеренным снижением цен blue chips под давлением падающих мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, негативно отреагировавшими на итоги январского заседания ФРС США; индекс МосБиржи в начале торгов потерял почти 1,8%.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Снижение российских акций, наблюдаемое в начале торгов 27 января, является следствием, прежде всего, негативной динамики мировых рынков капитала, которая в свою очередь сформировалась после состоявшегося накануне заседания Федрезерва США, так как его итоги оказались более жесткими, чем ожидали аналитики.

Кроме того, определенное давление на фондовый рынок в последние дни оказывает и геополитический фактор. Ведь США направили России письменные ответы относительно "гарантий безопасности".

Индекс МосБиржи составил 3298,09 пункта (-1,77%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 4,6%.

Подешевели:

расписки OZON (-4,6%),

акции "Русала"(-3,9%),

"Яндекса" (-2,7%),

Polymetal (-2,4%),

"НОВАТЭКа" (-2,3%),

"Полюса" (-2,2%),

"АЛРОСА" (-2,1%),

Сбербанка (-1,9%,

"префы" снизились в цене на 1,4%),

"Газпрома" (-1,8%),

"Роснефти" (-1,8%),

"Магнита" (-1,8%),

"Норникеля" (-1,7%),

"РусГидро" (-1,7%),

"Московской биржи" (-1,6%),

"ММК" (-1,6%),

"ЛУКОЙЛа" (-1,3%),

"Татнефти" (-1,3%),

ВТБ (-1,3%),

"Аэрофлота" (-1,2%),

"Северстали" (-1,2%),

"НЛМК" (-1,1%),

"Интер РАО" (-1%),

"МТС" (-0,9%),

АФК "Система" (-0,8%),

"Сургутнефтегаза" (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,7%),

расписки TCS Group Holding (-1%).

Доллар США оказался вблизи отметки 79,62 руб./$1 (+0,2 рубля).

Напомним, что США раздумывают над санкциями и ограничениями экспорта, которые бы ударили по российских рынках и по рублю.

Ранее сообщалось, что в США разработали новый пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сырья и оружия. Россия является крупнейшим в мире поставщиком сырья, поэтому новые санкции принесут ей "серьезные экономические последствия".

Также президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Следует отметить, что США внесли в Конгресс и Сенат США уже ряд законопроектов, направленных на введение санкций против России и лично Владимира Путина, если РФ решится напасть на Украину. Так, на днях глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс разработал новый пакет санкции против РФ, предусматривающих ограничение экспорта российского сырья и вооруженный экспорт.

Перед этим конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины. В перечне – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналист Владимир Соловьев.

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