В России признали, что ее ждет "очень сложная ситуация" в ближайшие годы

В России признали, что ее ждет "очень сложная ситуация" в ближайшие годы

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует "очень сложную ситуацию" для государства в ближайшие 2 года.

По его словам, только по базовому сценарию в России в 2022 году следует ожидать падения ВВП в 8,8%.

Об этом Кудрин заявил на заседании Совета законодателей, пишет российское издание РБК.

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Он добавил, что консервативные прогнозы оценивают падение ВВП в 12,4%. Кроме того, дополнительные расходы на поддержку российской экономики превысят 53 млрд. долл. (4 трлн руб).

"Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации", – сказал глава российской Счетной палаты.

Он отметил, что текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что в результате войны в Украине цены на горючее и продовольствие будут расти до конца 2024 года. Цены на пшеницу, например, возрастут более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов.

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