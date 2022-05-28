В России проблемы с деньгами: инвесторы требуют признать дефолт по облигациям в апреле

В России проблемы с деньгами: инвесторы требуют признать дефолт по облигациям в апреле

Инвесторы, вложившиеся в российские облигации, требуют признать дефолт за бондами в апреле. Кредиторы заявляют о необходимости выплат 1,9 млн долларов в виде дополнительных процентов за просроченный платеж.

Минфин США требует от банка-корреспондента JPMorgan не выполнять платежное поручение РФ. Условия облигационных выпусков отводят России 30 дней, за которые нужно рассчитаться в валюте выпуска (в долларах) или же наступит дефолт.

Об этом сообщил международный Комитет по определению кредитных деривативов.

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Россия погасила евробонды в течение грейс-периода (льготный период уплаты процентов по кредиту – ред.), а не на определенную дату. В документах говорится, что инвесторы имеют право получить дополнительные проценты на основную сумму за просрочку.

РФ стала включать сумму за просрочку в платеж и перечислила деньги после требования инвесторов. Сейчас они требуют объявления дефолта по облигациям "Россия-2022", говорится в заявлении комитета.

Инвесторы и комитет обсудили проблему 27 мая, но решение не приняли. Разговор будет продолжен 31 мая.

Ранее стало известно, что Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает “выборочный дефолт”. Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт 1998 года, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

Как новые санкции повлияют на жизнь в России и стоит ли стране-агрессору ждать дефолта

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