В России рушится фондовый рынок на фоне агрессии против Украины

В России рушится фондовый рынок на фоне агрессии против Украины

Доллар торгуется на уровне 75 руб., евро – 85,6 руб.

На фондовом рынке России 11 февраля продолжается обвал, стартовавший еще в январе с начала обострения ситуации на границе с Украиной.

Об этом свидетельствуют данные www.investing.com.

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Индекс МосБиржи по состоянию на 14:40 (по Киеву) упал на 2,94% — до 3 548,34 пункта. В то же время индекс РТС упал на 3,75% – до 1488,84 пункта.

Индекс МосБиржи свалился на 2,94%

Тем временем акции "Сбербанка" упали до 268,15 руб., "Газпрома" – до 322,47 руб., "Норникеля" – до 21 972, "Лукойла" – до 6 859, "Яндекса" – 3 722,8.

Акции "Сбербанка" упали до 268,15 руб. /скриншот

Доллар торгуется на уровне 75 руб., евро – 85,6 руб.

Напомним, крупный обвал российского фондового рынка был зафиксирован 18 января, когда индекс столичной биржи снизился на 6,5%.

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