В России закончились вагоны, чтобы возить людей в оккупированный Крым

В России закончились вагоны, чтобы возить людей в оккупированный Крым

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России закончились вагоны, чтобы возить людей в оккупированный Крым.

Также он дал поручение решить эту проблему, поскольку аэропорты в оккупированном Крыму и на границах с Украиной на российских территориях закрыты.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Путин посетовал, что из-за того, что аэропорты на юге России и в оккупированном Крыму не работают, а отдыхающие не могут доехать на курорты.

Он заявил, что российская железная дорога должна выделить дополнительные вагоны для тех, кто отправляется отдыхать на Черное море.

Напомним, в течение последних двух месяцев на временно оккупированном полуострове Крым возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг. Аналогичная ситуация и в городе Севастополь, куда свозят российских военных.

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