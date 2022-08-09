В России заявили, что Украина остановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба"

Снабжение российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" остановлено с 4 августа.

Решение приняли из-за санкций ЕС, которые сделали невозможной оплату за транзит. Украина предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.

Об этом сообщили в "Транснефти", а также информирует Reuters.

В российской компании говорят, что причиной является неуплата услуг транзита. Проблема в том, что "Транснефть" не может перевести средства из-за санкций Европейского Союза.

В России говорят, что произвели платеж за транзит, но деньги вернули на счет. В то же время украинская компания предоставляет услуги на условиях 100% предоплаты.

"Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока еще не сформировали единой позиции по алгоритму действий для банков разных юрисдикций, а также не наработали порядок выдачи указанных разрешений", - добавили в "Транснефти".

Отметим, что платежи обслуживает "Газпромбанк", где отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

Напомним, Россия нашла новый способ обойти западные санкции на поставку нефти.

Читайте также: