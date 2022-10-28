В Ровенской области будут проверять переселенцев: что произошло

Если ВПЛ не пройдет идентификацию, то социальные выплаты могут быть прекращены.

В Ровенской области решили проверять внутриперемещенных лиц по адресам их проживания. Если ВПЛ не пройдет идентификацию, то социальные выплаты могут прекратить выплачивать.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, делают это для того, чтобы проверить, осуществляют ли выплаты с соблюдением требований законодательства.

"Если переселенцев не оказалось дома, то человек в течение 10 дней должен явиться в соцзащиту населения по месту нахождения на учете и пройти там идентификацию", — говорится в сообщении главы области.

Отмечается, что в течение десятидневного срока внутренние переселенцы должны подтвердить свое место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.

"Если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАПа. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса нынешнего проживания", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в приложении "Действие" тестируют услуги для внутренне перемещенных лиц. В частности, речь идет об услугах по изменению фактического места жительства для людей, переехавших в другой город, а также отмене статуса ВПЛ, если переселенцы вернулись домой.

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