В сентябре пенсионерам выплатят надбавки: кто получит больше и насколько вырастут выплаты
До конца года пенсионеры за границей и на оккупированных территориях обязаны пройти идентификацию.
В Украине с 1 сентября некоторому из пенсионеров увеличат размер выплат. Кроме того, некоторые должны пройти процедуру идентификации.
Об этом сообщает сайт "На Пенсии" .
По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансированы выплаты более чем на 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.
Размер доплат 2025 будет таким:
украинцы известны 70-74 года - 300 грн;
украинцы в возрасте 75-79 лет - 456 грн;
украинцев от 80 лет - 570 грн.
Отмечается, что подавать никаких заявлений не нужно. Деньги автоматически прилагаются к основной пенсии.
Кроме этого, одинокие пожилые люди от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Для этого нужно:
справка о составе семьи;
заключение медкомиссии;
заявление в Пенсионный фонд;
подтверждение, что нет трудоспособных родственников.
Кому необходимо пройти идентификацию
Пенсионеры, временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свое лицо до 31 декабря 2025 года.
Процедуру можно осуществить:
через веб-портал Пенсионного фонда;
с помощью видеосвязи;
используя Действие.
Также необходимо подтвердить, что пенсия не выплачивается со стороны РФ, если речь идет о жителях оккупированных территорий.
Как сообщалось, в 2026 году прожиточный минимум в Украине может вырасти до 3171 грн. Изменения возможны при положительной динамике макроэкономических показателей. Его конкретный размер будет определяться в соответствии с категорией, к которой принадлежит гражданин.