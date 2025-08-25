В сентябре пенсионерам выплатят надбавки: кто получит больше и насколько вырастут выплаты

Пенсия.

Реклама

В Украине с 1 сентября некоторому из пенсионеров увеличат размер выплат. Кроме того, некоторые должны пройти процедуру идентификации.

Об этом сообщает сайт "На Пенсии" .

По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансированы выплаты более чем на 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.

Реклама

Размер доплат 2025 будет таким:

украинцы известны 70-74 года - 300 грн;

украинцы в возрасте 75-79 лет - 456 грн;

украинцев от 80 лет - 570 грн.

Отмечается, что подавать никаких заявлений не нужно. Деньги автоматически прилагаются к основной пенсии.

Кроме этого, одинокие пожилые люди от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Для этого нужно:

справка о составе семьи;

заключение медкомиссии;

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Кому необходимо пройти идентификацию

Пенсионеры, временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свое лицо до 31 декабря 2025 года.

Реклама

Процедуру можно осуществить:

через веб-портал Пенсионного фонда;

с помощью видеосвязи;

используя Действие.

Также необходимо подтвердить, что пенсия не выплачивается со стороны РФ, если речь идет о жителях оккупированных территорий.

Как сообщалось, в 2026 году прожиточный минимум в Украине может вырасти до 3171 грн. Изменения возможны при положительной динамике макроэкономических показателей. Его конкретный размер будет определяться в соответствии с категорией, к которой принадлежит гражданин.