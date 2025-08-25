ТСН в социальных сетях

В сентябре пенсионерам выплатят надбавки: кто получит больше и насколько вырастут выплаты

До конца года пенсионеры за границей и на оккупированных территориях обязаны пройти идентификацию.

В Украине с 1 сентября некоторому из пенсионеров увеличат размер выплат. Кроме того, некоторые должны пройти процедуру идентификации.

Об этом сообщает сайт "На Пенсии" .

По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансированы выплаты более чем на 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.

Размер доплат 2025 будет таким:

  • украинцы известны 70-74 года - 300 грн;

  • украинцы в возрасте 75-79 лет - 456 грн;

  • украинцев от 80 лет - 570 грн.

Отмечается, что подавать никаких заявлений не нужно. Деньги автоматически прилагаются к основной пенсии.

Кроме этого, одинокие пожилые люди от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Для этого нужно:

  • справка о составе семьи;

  • заключение медкомиссии;

  • заявление в Пенсионный фонд;

  • подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Кому необходимо пройти идентификацию

Пенсионеры, временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свое лицо до 31 декабря 2025 года.

Процедуру можно осуществить:

  • через веб-портал Пенсионного фонда;

  • с помощью видеосвязи;

  • используя Действие.

Также необходимо подтвердить, что пенсия не выплачивается со стороны РФ, если речь идет о жителях оккупированных территорий.

Как сообщалось, в 2026 году прожиточный минимум в Украине может вырасти до 3171 грн. Изменения возможны при положительной динамике макроэкономических показателей. Его конкретный размер будет определяться в соответствии с категорией, к которой принадлежит гражданин.

