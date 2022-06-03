В Шри-Ланке не выпустили самолет "Аэрофлота", который Россия украла у лизингодателя

В Шри-Ланке суд запретил самолету "Аэрофлота" покидать пределы страны.
Это произошло благодаря жалобе ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited, которая связана с лизингодателем GECAS, у которого РФ, вероятно, украла самолет.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Как отмечается, суд Коломбо запретил самолету российской компании "Аэрофлот" вылетать из аэропорта. Поэтому рейс задержали уже на сутки. Россияне решения суда не комментируют.
Напомним, российские авиакомпании в понедельник, 28 марта, должны вернуть лизингодателям 400 самолетов. Однако власти страны-агрессора отказываются это делать.
Также все ирландские лизингодатели расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями из-за санкций Евросоюза, введенных после вторжения РФ в Украину.
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