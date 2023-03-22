В швейцарском парламенте предлагают правительству выделить Украине более 5 млрд евро

Украина нуждается в значительной финансовой помощи в гуманитарной и сферах безопасности.

В парламентском комитете по вопросам внешней политики Национального совета Швейцарии предложили правительству страны подать на рассмотрение парламентариев программу поддержки Украины по меньшей мере на 5 млрд швейцарских франков.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Швейцарии.

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В сообщении указывается, что члены комитета ознакомились с событиями, происходящими в Украине, в частности, в гуманитарной и сферах безопасности.

"В рамках этого обмена мнениями комитет принял предложение, которое обязывает Федеральный совет подать в парламент программу поддержки Украины на сумму не менее пяти миллиардов швейцарских франков", — говорится в сообщении.

Большинство членов комитета выразили уверенность, что Украина нуждается в значительной финансовой помощи в гуманитарной сфере, защите гражданского населения, разминировании территорий, укреплении гражданской инфраструктуры и развитии мира.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Швейцарии Ален Берсе поддержал циничный запрет на поставку оружия Украине. Он заявил, что их военная техника "не должна быть применена в войнах".

Кроме того, мы ранее информировали, что Швейцария утилизирует ракеты для систем противовоздушной обороны Rapier, закупленных в 1980-х годах. Такое решение вызвало множество споров, поскольку их могла использовать Украина для защиты своей инфраструктуры.

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