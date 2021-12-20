В "Синево" сообщили, что ГНС отменила доначисление компании 1,1 млрд грн налога

Новая проверка должна начаться в ближайшее время, сообщили в медицинской лаборатории.

Государственная налоговая служба отменила доначисление компании "Синево-Украина" 1,1 млрд. гривен налогов.

Об этом медицинская лаборатория сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"По результатам встречи Налоговая служба приняла решение отменить доначисление "Синево" налоговых обязательств в размере 1,1 млрд грн. Будет проведена новая проверка по налогу на прибыль (именно эта часть проверки ранее вызывала сомнения у инспекторов налоговых органов)", — говорится в сообщении.

В "Синево" добавили, что сегодня, 20 декабря, состоялась соответствующая встреча в офисе Государственной налоговой службы Украины с участием руководства компании, и.о. главы ГНС Михаила Титарчука, а также главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

"Во время встречи, участники совместно пришли к пониманию, что доначисление компании "Синево" налоговых обязательств является несправедливым и, вероятно, было вызвано определенной дискомуникацией со стороны налоговых органов на низовом уровне", — добавили в компании.

Напомним, на прошлой неделе компания "Синево" заявила, что Государственная налоговая служба во время плановой проверки необоснованно доначислила медицинской лаборатории 1,1 млрд грн налогов, что вызвало общественный резонанс. Более подробно о ситуации вокруг медицинской лаборатории - читайте в нашем материале.