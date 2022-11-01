В следующем году может не быть яиц даже по 100 грн, если не восстановить поголовье птиц

Яйца могут исчезнуть с прилавков в магазине, если производителям не удастся омолодить поголовье кур.

В Украине значительно подорожали яйца, обещанной стабилизации цен на этот продукт пока не наблюдается, более того, по словам владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка, в 2023 году яйца совсем могут исчезнуть с прилавков магазинов.

Как рассказал Олег Бахматюк, продуктивность курицы зависит от ее возраста, а сейчас остались состарившиеся птицы. В результате своего возраста они не могут обеспечивать необходимый объем яиц, поэтому продукт резко подорожал – летом птицы несли 80%, а сейчас – 50%.

"Поголовье стареет. Когда наш инкубатор был на оккупированной территории, мы не могли завести родительское поголовье и инкубировать яйцо. Сейчас курица умирает. Мы держим старых кур, чтобы на рынке не было еще большего дефицита. Если не восстановить поголовье, то на следующий год произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет", – отметил владелец агрохолдинга UkrLandFarming.

"Мы поставили целью восстановить производство 50 миллионов яиц в месяц из 100 миллионов потерянных. Для этого нам нужно 3 миллиона взрослого поголовья и 420 миллионов гривен оборотных средств. Сейчас над этим активно работаем", — добавил он.

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